Martedì 18 gennaio dalle 17 alle 18 call di presentazione

GrandUP! IMPACT Imprese è un programma di accelerazione per lo sviluppo di imprenditorialità a impatto sociale realizzato dagli esperti di SocialFare Centro per l’Innovazione Sociale.

Il percorso articolato in 5 moduli si rivolge a team informali, imprese sociali e organizzazioni del Terzo Settore che intendono rafforzare le rispettive progettualità per rispondere in modo innovativo alle sfide sociali rilevanti per il territorio della provincia di Cuneo.

Il percorso si svolgerà da aprile a dicembre 2022 e sarà organizzato in 3 “classi” rispettivamente nelle sedi di Cuneo, Alba e Bra.

Per tutti gli interessati si svolge un appuntamento online di presentazione della call martedì 18 gennaio dalle 17 alle 18: saranno presenti gli esperti di SocialFare e due team che hanno partecipato alle edizioni passate del programma di accompagnamento.

Le candidature sono attive fino all’11 febbraio 2022.

Per tutti i dettagli.

