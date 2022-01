Volturara Irpina, screening per gli studenti

Domani per gli alunni delle classi quarta e quinta elementare e delle medie

Dalle ore 10,00 di questa mattina inizia lo screening voluto dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la farmacia Novellino, per tutti gli alunni dell’infanzia e per gli alunni della scuola primaria dalla prima alla terza classe di entrambe le sezioni.

Si prosegue domani sempre dalle ore 10,00 per gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e per tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado.

Per un rientro a scuola in sicurezza.

