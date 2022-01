Su complessivi 239 tamponi, effettuati per docenti, studenti e personale ATA, 5 sono risultati positivi

L’Amministrazione del comune di Serino ha dichiarato che si è concluso lo screening volontario, presso la scuola elementare di San Sossio, con un totale di 239 tamponi effettuati per docenti, studenti e personale ATA.

Su complessivi 239 tamponi, 5 sono risultati positivi.

In più, oggi 13 gennaio, in seguito alla completa sanificazione del plesso scolastico, le attività didattiche in presenza sono ripartite regolarmente, ad esclusione del servizio mensa e il trasporto pubblico che torneranno ad essere attivi lunedì 17 gennaio:

«Si è da poco concluso lo screening volontario presso la Scuola Elementare di San Sossio. In totale sono stati effettuali n. 293 tamponi tra studenti, docenti e personale ATA. L ‘ intera amministrazione ringrazia vivamente la Farmacia DE VIVO per il servizio reso, le Guardie Ambientali e gli infermieri per la preziosa collaborazione.

Su complessivi 293 tamponi effettuati si sono registrati 5 positivi.

Appena terminate le operazioni di screening è stata effettuata la sanificazione del plesso scolastico interessato, e dal 13 gennaio riprenderanno regolarmente le attività didattiche in presenza in tutte le scuole presenti sul territorio comunale.

Si ricorda, altresì, che il servizio mensa e il trasporto pubblico riprenderanno lunedì 17 gennaio».