Presso il Circolo della Stampa

Avellino - Sabato 15 gennaio 2022 presso il Circolo della Stampa dalle ore 9.30 si terrà il primo Congresso Provinciale di Avellino in Azione, dal titolo “Riformismo, coraggio ed empatia della politica”.

“Ogni Partito che abbia a cuore la democrazia ha la necessità di costruire un percorso preciso che coinvolga i territori, attraverso la costruzione di organismi di rappresentanza ed attraverso la individuazione di una classe dirigente che abbia il compito di promuovere e di articolare proposte precise, dirette a realizzare il bene di una precisa comunità di individui”.

E’ quanto afferma il Comitato promotore provinciale di Avellino in Azione.

“La Politica negli ultimi anni ha abbandonato la volontà di ascolto, ha messo da parte la capacità di individuare gli argomenti più complessi e di fornire risposte, senza la banalità della semplificazione indirizzata alla mera raccolta del consenso. Un’altra strada è possibile, ed è qui che comincia il viaggio, proprio nel confronto tra tesi differenti, al fine di raggiungere una sintesi che sia il punto di partenza per costruire un’altra proposta politica alternativa al populismo assistenziale ed al sovranismo privo di anima“, prosegue il Comitato.

“La politica non può essere ridotta a logos senza pensiero, perché l’assenza di riflessione ha ridotto la discussione ad una lotta tra fazioni opposte, determinando un profondo scollamento con il Paese Reale, che si agita nella inefficienza di un sistema che mostra segni inequivocabili di cedimento. Ora è il momento non più rinviabile per una visione di grande respiro perché una vera classe dirigente vive il presente, pensando già al domani“, conclude il Comitato.

Per la partecipazione di iscritti e cittadini sarà obbligatorio il green pass rafforzato.