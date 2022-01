L'importanza del Complesso del Monte di Montella cuore pulsante dell'attività culturale fin dal 1500

Il FAI Giovani di Avellino organizza il webinar La tecnologia al servizio del patrimonio culturale – Complesso del Monte – Montella venerdì 14 gennaio ore 19:00. L’evento online è indirizzato ai giovani e alla riscoperta di questo importante monumento; visto con gli occhi della tecnologia.

Un’occasione da non perdere per tornare a scoprire questo luogo speciale, ancora poco conosciuto nel nostro territorio. Una nuova opportunità per sostenere la missione del FAI.

I relatori ci guideranno nei punti più importanti della storia del luogo, ci racconteranno le esperienze dirette vissute in questo luogo dopo la sua lunga chiusura al pubblico. Scopriremo, infine, la ricostruzione virtuale realizzata mediante un sofisticato software; un prezioso strumento per valorizzare la memoria storica del nostro territorio.

Il programma

Saluti Istituzionali:

Maria Emanuela Micciché – Capo Gruppo FAI Giovani Avellino

Serena Giuditta – Capo Delegazione FAI Avellino

Interventi:

Michele Santoro – Presidente Arciconfraternita del SS. Sacramento

Carmine Dello Buono – Volontario FAI Avellino

Gerardo Varallo – coordinatore del Forum dei Giovani di Montella

Ing. Antonio Cianciulli – CMO & CIO Acca Software

Moderatore: prof. Leonardo Festa

Come partecipare all’evento online

La partecipazione all’evento online è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazionescrivendo un’email dall’oggetto “prenotazione webinar 14 gennaio” all’indirizzo email: avellino@faigiovani.fondoambiente.it

L’evento è aperto a tutti e per i giovani under 35 c’è la possibilità di effettuare iscrizione e rinnovo della tessera FAI a quota agevolata di €15,00 anziché € 39,00.

Vi aspettiamo numerosi per conoscere e approfondire insieme la bellezza dell’Irpinia.