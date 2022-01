ASL NA 2 – Bando per 12 infermieri

La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente in forma telematica

Avviso Pubblico, per soli titoli, per il reclutamento a tempo determinato di n. 12 (dodici) posti di C.P.S. Infermiere- ctg D-, di cui n. 3 (tre) posti riservati a favore dei volontari in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi dell’art.1014, commi 2 e 3, e dell’art.678, comma 9, del D. Lgs. n. 66/2010 e ss.mm.ii., per le strutture aziendali dell’isola di Procida, per la durata di anni uno, salvo diverse determinazioni aziendali connesse all’evento “Procida capitale italiana della cultura 2022″.

La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente in forma telematica al presente sito internet: https://aslnapoli2nord.iscrizioneconcorsi.it

Per il bando completo clicca qui