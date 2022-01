I lavori sono posticipati a domani 11 gennaio 2022

La SOLOFRA SERVIZI SPA informa che:

I lavori indifferibili programmati per la data del 10 Gennaio 2022 sono posticipati a domani 11 gennaio 2022.

Tali lavori si svolgeranno sulla condotta idrica nella frazione Sant’Andrea, e a seguito dei detti lavori si verificheranno diminuzioni temporanee di pressioni con mancanza idrica, in special modo nei piani alti, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nelle seguenti strade:

• Via Sant’Andrea;

• Via Vigne;

• Via Fontanelle;

• Via F. Guarini;

• Via Casate;

• Via Cortine

• Via Municipio I° Trav.

Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare fenomeni di torbidità, basterà far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.

Inoltre si invitano i cittadini a limitare al massimo gli sprechi delle risorse idriche.

Ci scusiamo con i cittadini per gli eventuali disagi che saranno arrecati.