La proroga è valida fino al 31 marzo 2022

L’INPS, tramite avviso, rende noto che:

Proroga al 31 marzo 2022 del Congedo Parentale Covid per genitori lavoratori dipendenti con figli positivi, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi.

Restano ferme tutte le indicazioni sia per figli conviventi minori di anni 14, sia per figli con disabilità in situazione di gravità accertata indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente. È riconosciuta un’indennità pari al 50%.

La domanda è già attiva nel portale dell’Inps, la richiesta può essere retroattiva e va presentata esclusivamente online.

Le indicazioni: https://bit.ly/34uZIfn