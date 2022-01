"La SSPP garantirà opzioni che punteranno su sostenibilità e innovazione"

«Il sostegno del Governo, ed in particolare del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, all'industria conciaria rappresenta una ottima notizia». Così Edoardo Imperiale, direttore generale della SSIP, Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti.

«Il decreto firmato dall’Esecutivo, che rende operativa una erogazione a fondo perduto per 30 milioni di euro, è concreta ed efficace misura per tutti i distretti conciari. La filiera pelle – sottolinea Imperiale – è volano strategico e fondamentale per lo sviluppo del Paese, il ‘Made in Italy’ è una garanzia che va sostenuta».

«Il comparto, per gli effetti della pandemia, ha sofferto ed è, allora, opportuna ogni utile iniziativa per incoraggiare una solida ripartenza. Le imprese del settore – conclude Imperiale- sono certo sapranno mettere in campo progetti di alto livello, sapranno fare squadra e costruiranno iniziative di qualità».