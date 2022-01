Domani dalle 15 alle 18 tamponi per alunni, insegnanti e collaboratori della scuola elementare ed asilo

A Santa Lucia di Serino, la scuola riapre in sicurezza grazie al programma di screening gratuiti messo in piedi dall’ Amministrazione comunale in collaborazione con la Farmacia Rutoli di Santa Lucia di Serino e la presenza dell’associazione Cuore Amico per garantire lo svolgimento del tutto in totale sicurezza.

Domani, sabato 8 Gennaio, dalle ore 15.00 alle 18.00 saranno eseguiti tamponi antigenici gratuiti per alunni, insegnanti e collaboratori della scuola elementare ed asilo presenti sul territorio.