Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei Vigili del Fuoco di Avellino:

“Il nostro intervento per l’incendio nella struttura di accoglienza per extracomunitari di Prata Principato Ultra si è concluso intorno all’una di questa notte, con la messa in sicurezza della struttura che è stata dichiarata inagibile. Al momento dell’incendio all’interno vi erano circa 50 ospiti, di cui alcuni per sfuggire alle fiamme si sono lanciati dal balcone.

Due sono rimasti feriti di cui uno più gravemente ed in nottata è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme localizzate in una stanza a primo piano e hanno prestato soccorso a queste persone.”