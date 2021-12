Quarantena azzerata per i vaccinati da meno di 4 mesi e super green pass anche sui mezzi di trasporto

Da oggi, venerdì 31 dicembre, entra in vigore il nuovo decreto legge firmato dal presidente della Repubblica Mattarella e pubblicato in Gazzetta ufficiale nella serata di ieri, 30 dicembre.

La prima vera novità sta nell’azzeramento della quarantena per chi, contatto stretto di un soggetto confermato positivo al Covid-19, ha completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) o ha già ricevuto la terza dose di richiamo o, ancora, è guarito da meno di 4 mesi.

In tali casi, è semplicemente previsto l’obbligo di indossare mascherina Ffp2 per i 10 giorni successivi all’ultimo contatto con il soggetto accertato positivo. Solo in caso di sintomi, occorre fare subito un test rapido o molecolare e, se i sintomi persistono, bisogna ripeterlo al quinto giorno successivo all’ultimo contatto.

Tali disposizioni si applicano anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza consegue all’esito negativo di un test rapido o molecolare, anche presso centri privati abilitati.

Maggiori chiarimenti sono stati forniti tramite nuova circolare del Dipartimento del Ministero della Salute secondo cui i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o la dose di richiamo o sono guariti da più di 4 mesi, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni (non più 7), purché al termine di tale periodo risulti obbligatoriamente eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Nessun cambiamento per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Dal 10 gennaio, il super green pass estende ulteriormente il proprio raggio di azione fino a ricomprendere, sostanzialmente, quasi ogni servizio e attività. Difatti, proprio dal 10 gennaio, il green pass rafforzato diventerà obbligatorio per l’accesso ad alberghi e altre strutture ricettive, per sagre, fiere e congressi, per feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose e, soprattutto, per l’accesso a tutti i mezzi pubblici di trasporto. Ancora, indispensabile super green pass per l’accesso a piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto, centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto, servizi di ristorazione all’aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici.

Rimane, al momento, escluso l’obbligo di super green pass per i lavoratori e rimane obbligatorio solo per personale sanitario, personale scolastico, forze dell’ordine e lavoratori dei servizi esterni delle Rsa.

Clicca qui per il decreto.