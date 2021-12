L'appuntamento è per oggi pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00

Il Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili presente anche oggi pomeriggio come terzo e ultimo appuntamento alla casetta di natale installata in Piazza Kennedy, appuntamento utile e necessario per incontrare i cittadini al fine di poter presentare le iniziative in programma per il 2022 e tracciare un bilancio sull’attività portata avanti da tutto il Coordinamento con orario dalle ore 16:30 alle ore 19:00 insieme al Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito accompagnato dal suo Vice Coordinatore Regione Campania Berardino Lo Chiatto.

Con l’occasione odierna ci teniamo a invitare i cittadini avellinesi a sostenere le nostre attività sottoscrivendo la nostra tessera aderendo cosi al Movimento per contribuire tutti insieme a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini con disabilità, anziani e di tutti coloro che vivono uno svantaggio quale fine ultimo principale della nostra azione amministrativa sul territorio.

Questo Coordinamento dà sempre sin dal suo insediamento nel tessuto sociale territoriale opera con trasparenza, nel rispetto delle leggi, di chi ha sempre creduto nella nostra azione amministrativa, nel rispetto e tutela di chi purtroppo ancora oggi si trova abbandonato dalle istituzioni agli angoli della società.

Auspichiamo di poterci ritrovare oggi pomeriggio alla casetta insieme a tanti cittadini che vorranno collaborare attivamente per una sana giustizia sociale afferma il Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito del Movimento Italiano Disabili Campania ringraziando come dovuto la Vice Sindaco Laura Nargi per averci concesso con grande sensibilità verso il nostro operato di poter vivere quest’anno per la prima volta l’esperienza della casetta natalizia dedicata al mondo del sociale.