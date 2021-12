Invio lettura contatore dal 13 al 31 Dicembre

Il Comune di Solofra, tramite avviso, rende noto che:

Sono gli ultimi giorni per l’invio della lettura contatore alla Solofra Servizi.

La procedura per inviare l’autolettura è semplice, basta fare una foto del contatore (cod.matricola visibile), annotare il nome dell’intestatario ed il codice fornitura (reperibili sull’ultima bolletta) ed inviare tutti i dati dal 13 al 31 Dicembre tramite:

Una email a info@solofraservizi.it;

Un messaggio WhatsApp a +39.327/6909288;

La consegna del modulo cartaceo presso la nostra sede di via Aldo Moro (trovi il modulo nell’ultima bolletta).

In caso di mancato invio, la fatturazione sarà emessa con consumi stimati.