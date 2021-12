Auto distrutte ed abbandonate tra calcinacci e rifiuti nel parcheggio. Borrelli: “Chiesto ad Anm di intervenire"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Francesco Emilio Borrelli:

“Più che un’area parcheggio quella della stazione della metro Linea 2 di Napoli di San Giovanni-Barra sembra uno scorcio di una città distrutta dalla guerra.

“Scene così nemmeno a Kabul o Sarajevo negli anni ’90 si vedevano.” – scrive un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli mostrando le immagini della stazione tra calcinacci, rifiuti ed un’auto abbandonata, chissà da quanto, del tutto arrugginita.

“Abbiamo inviato una comunicazione ad Anm per chiedere interventi riguardo alla stazione di San Giovanni-Barra. Oltre che ad una questione di immagine, di decoro e dignità, la presenza di quei rifiuti e soprattutto dell’auto in quelle condizioni possono essere pericolose per gli utenti, soprattutto per i ragazzini che possono addentrarsi in quell’area.”- ha dichiarato il Consigliere Borrelli.”