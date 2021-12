Il Comune di Monteforte Irpino, tramite nota, comunica che:

Preso atto del crescente numero di casi di contagio da Covid-19 verificatosi nelle ultime ore, l’Amministrazione ritiene di dover interrompere, in via provvisoria, tutte le attività previste dal cartellone natalizio.

Ringraziamo tutte le associazioni per la collaborazione e la comprensione, ma riteniamo che al momento questa sia la soluzione migliore per preservare la salute di tutti.

Specifichiamo che nessuno degli eventi in programma è stato annullato. Si tratta di un rinvio a data da destinarsi che abbiamo disposto nell’interesse della comunità e delle associazioni stesse, per poter permettere uno svolgimento sereno di tutti gli eventi ancora in programma.