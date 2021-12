Sospese le attività delle scuole di danza, di ballo e delle scuole di calcio

Con nuova ordinanza n. 30 del 28.12.2021, il sindaco di Mirabella Eclano, Giancarlo Ruggiero, ha predisposto alcune restrizioni, a decorrere dalla giornata di domani, 29 dicembre 2021 e fino al 9 gennaio 2022.

Più precisamente, considerati il negativo evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia nonché l’incremento dei casi sul territorio nazionale, il provvedimento ordina la chiusura del Servizio integrativo al nido sito in Via Calcazanco e fissa la chiusura dei bar e delle sale da gioco alle ore 21.00; le altre attività, comprese quelle della ristorazione, sono soggette al puntuale rispetto delle ordinanze nazionali e regionali tuttora vigenti per dette categorie;

E’ fatto, inoltre, divieto nei locali pubblici ed esercizi commerciali di proiezione al pubblico di trasmissioni televisive (compresi eventi sportivi), divieto di gioco delle carte e/o riproduzione di musiche dinanzi i bar e a tutte le attività commerciali.

Sono altresì sospese le attività delle scuole di danza, di ballo, delle scuole di calcio e sono altresì chiusi gli impianti sportivi, pubblici e provati esercenti attività al chiuso (compreso palestre, piscine e bocciodromo);

Sono annullati, infine, tutti gli eventi di natura ricreativa, culturale, associativa in programma sul territorio comunale, ad esclusione delle funzioni religiose che sono consentite nell’osservanza delle disposizioni imposte dalla vigente normativa anticontagio Covid 19 ed è fatto divieto di assembramenti in ambienti pubblici e/o privati.

Clicca qui per l’ordinanza.