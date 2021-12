Disposto, inoltre, il divieto di svolgimento del mercato settimanale

Caposele – Con nuova ordinanza n. 59, il sindaco del comune di Caposele, Dott. Lorenzo Melillo, considerata la crescita esponenziale dei contagi registrati nelle ultime settimane, ha ritenuto assolutamente necessaria, in via precauzionale, l’adozione di misure restrittive.

Più precisamente, il provvedimento ordina, per l’intero arco della giornata, il divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell’acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all’aperto, nel rispetto del distanziamento previsto.

Nei luoghi pubblici all’aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento.

E’ confermato, inoltre, l’obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all’aperto, in ogni luogo non isolato ed in ogni situazione di affollamento (per es. file e code).

Si prevede, ancora, il divieto di svolgimento del mercato settimanale, la chiusura dei parco giochi e di tutte le strutture sportive comunali e la chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione di cibi e bevande e/o intrattenimento (per es. bar, ristoranti, pub, pizzerie etc. etc) alle ore 23.59.

