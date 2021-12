Supermercato evacuato a seguito di una telefonata anonima ma nessun pericolo

Avellino - Una telefonata anonima, effettuata stamattina annunciava che intorno alle ore 12.00 sarebbe esplosa una bomba all’interno del supermercato Conad sito in Contrada Chiaira ad Avellino.

A seguito della segnalazione, sul posto, sono tempestivamente giunte le volanti di Polizia e Carabinieri che hanno posto in sicurezza il luogo. Evacuati, oltre ai dipendenti e ai clienti dal locale, anche i condomini del palazzo nelle immediate vicinanze.

Gli artificieri giunti sul posto, tuttavia, hanno riscontrato l’assenza di ogni pericolo non essendo ritrovato alcun ordigno.

Sono in corso le indagini per individuare l’autore della telefonata, denunciato per procurato allarme.

Intanto, il supermercato è pronto ad accogliere nuovamente i clienti e, per rimediare al triste inconveniente, prolungherà il suo orario di apertura.