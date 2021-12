Stamattina l'incontro con D'Agostino e i consiglieri provinciali eletti nelle liste Proposta Civica e Davvero

Avellino – Stamattina, presso il Viva Hotel di Avellino, il candidato alla Presidenza della Provincia, Angelo Antonio D’Agostino e i consiglieri provinciali eletti nelle liste Proposta Civica e Davvero hanno tenuto una conferenza stampa per delineare la linea da seguire.

Dopo la sconfitta alle elezioni provinciali che, per un soffio, non gli ha concesso la conquista di Palazzo Caracciolo, D’Agostino tenta il ricorso al Tar: «Perdere per così poco lascia l’amaro in bocca. Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti di rotta e cambi di programma. In base ai nostri calcoli avremmo dovuto avere i numeri per poter vincere. Contavamo di vincere con un margine superiore ai 2mila/3mila punti. E’ stata una grande sorpresa per noi. Ora credo che sia doveroso da parte nostra fare ricorso per attestare la maggioranza in maniera inequivocabile. Credo nella giustizia. D’altra parte, sulle liste abbiamo ottenuto il 53% quindi non possiamo far finta di nulla».

«La maggioranza in consiglio provinciale è alta – ha continuato il sindaco di Montefalcione – Credo che i consiglieri porteranno avanti le loro battaglie e difenderanno le iniziative ed il programma che avevamo in mente. Ritengo che in questo momento la politica debba fare il suo corso e chi deve operare per il bene del territorio ne debba fare un altro perchè la politica, sì, è importante ma non va sempre a braccetto con quelli che sono gli interessi del territorio».

«Al Comune di Avellino non cambierà nulla. Prevarrà, alla fine, il buon senso ed ognuno di noi ha interesse a che ogni parte politica faccia il proprio corso per il bene della cittadinanza e anche l’attuale Presidente Buonopane, conoscendolo, sicuramente curerà gli interessi della Provincia in questa fase» – ha concluso D’Agostino.