Il capogruppo azzurro: "La scelta della Regione danneggia interi comparti"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Annarita Patriarca:

“«La soluzione di compromesso non è mai la migliore: la Regione Campania, con le restrizioni attivate da oggi per il periodo natalizio, ha dimostrato scarso coraggio e ancor meno lungimiranza mettendo in ginocchio interi comparti dell’industria dell’accoglienza, della ristorazione e del divertimento».

Lo ha detto il capogruppo regionale di Forza Italia, Annarita Patriarca.

«Se la situazione epidemiologica è davvero così grave, come denunciato dalla Regione, allora è più giusto disporre la chiusura delle attività a fronte della possibilità, per gli imprenditori, di accedere a ristori in grado di ripagare, almeno in parte, i danni subiti. Così come accaduto l’anno scorso – prosegue l’esponente azzurro –. Se, al contrario, le condizioni sanitarie reggono, è più corretto, fermo restando il rispetto delle normative nazionali anti Covid, innalzare il livello dei controlli e consentire il normale funzionamento delle attività commerciali».

«Posizioni ibride, che innescano solo disdette e revoche di prenotazioni in ristoranti, locali e strutture ricettive, paralizzano l’economia – conclude la Patriarca – e arrecano enormi criticità sul piano occupazionale in tutta la Campania».”