Riceviamo e pubblichiamo il comunicato Stampa del Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili in rappresentanza del Coordinamento Regione Campania:

“A distanza di poche ore dal termine dell’esibizione dei ragazzi dell’associazione Chirs Onlus Avellino, non posso non esprimere il mio sentito grazie per l’accoglienza ricevuta come socio dell’associazione e come rappresentante del Movimento nella loro sede, grazie per le emozioni vissute ascoltando i canti natalizi con le voci dolci e tenere dei giovani utenti, i balletti e tutto ciò che ho avuto onere e piacere di ammirare.

Il mio grazie alla presidentessa e tutto il direttivo per avermi reso uno di loro in ogni occasione e un forte grazie e auguri di buon natale a chi tutti i giorni lavora al fianco di questi ragazzi con passione e amore integrandoli nel mondo dell’associazionismo avellinese. Buon Natale a voi.”