Linguaggio digitale, bando per un progetto pilota

Definire con maggiore precisione l’agenda strategica di ricerca, innovazione e implementazione per raggiungere la piena uguaglianza del linguaggio digitale in Europa entro il 2030. Sono questi gli obiettivi del bando per il nuovo progetto pilota “Developing a strategic research, innovation and implementation agenda and a roadmap for achieving full digital language equality in Europe by 2030″.

Lanciato dalla Commissione europea, il progetto intende:

- rafforzare l’impegno e lo sforzo per la disseminazione verso le parti interessate che possono contribuire o beneficiare dell’agenda sviluppata;

- documentare l’impegno degli stakeholder nell’attuazione dell’agenda;

- fornire incentivi alle parti interessate per implementare tecnologie linguistiche basate sulla SRIA.

La call mette a disposizione 1 milione di euro per il co-finanziamento di una proposta di progetto, che coprirà fino al 90% dei costi ammissibili: qui tutti i dettagli.

Fonte: cliclavoro.gov.it