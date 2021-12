Così il il Vicepresidente pentastellato

“L’Olanda è tornata in lockdown, la Gran Bretagna sta per attivare nuove misure restrittive, tutta Europa si prepara a mesi durissimi. Noi abbiamo sempre tenuto la linea del rigore e continueremo a farlo”.

Lo ha detto il Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa ospite al Tg4.

“Dobbiamo fare tutto quello che è possibile per non richiudere le attività, per non frenare la crescita dell’economia, per far lavorare le nostre aziende. Su questo, a differenza di altri partiti, abbiamo tenuto sempre la barra dritta in questi due anni difficili e continueremo cosi”, conclude Gubitosa.