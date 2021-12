Dopo la vittoria di Rizieri Rino Buonopane, ecco i nomi dei nuovi consiglieri provinciali

Avellino – Palazzo Caracciolo cambia volto.

Dopo la vittoria di Rizieri Rino Buonopane, sindaco di Montella, che conquista il ruolo di nuovo Presidente della Provincia di Avellino con ben 47.980 preferenze contro le 47.888 ottenute dall’avversario Angelo Antonio D’Agostino, sindaco di Montefalcione, ecco i nomi dei nuovi consiglieri provinciali.

Per la lista “Proposta Civica per l’Irpinia” eletti in cinque:

Fausto Picone

Domenico Biancardi

Franco Di Cecilia

Girolamo Giaquinto

Pino Graziano

Quattro i consiglieri per la lista del Pd in Consiglio:

Costantino Giordano

Caterina Lengua

Laura Cervinaro

Luigi D’Angelis

Due consiglieri per la lista “Davvero”:

Marino Sarno

Diego Guerriero

Infine per la lista “Irpinia Protagonista” eletto il consigliere comunale di Atripalda

Francesco Mazzariello