Così il sindacato dei Carabinieri in una nota

“Dal primo Gennaio l’Arma dei Carabinieri attiverà un servizio di ascolto e assistenza psicologica per prevenire i suicidi. Per i militari sarà attivo un numero verde gratuito, operativo h24 e 7 giorni su 7, con tutela della privacy. È un’ottima notizia che segue il percorso già tracciato da Unarma per rispondere al dramma che inesorabilmente colpisce sempre più membri dell’Arma”, ha commentato Antonio Nicolosi, segretario generale del sindacato dei Carabinieri Unarma.

“Nel 2021 sono stati oltre 20 i suicidi: alcuni commessi da militari giovanissimi. L’aumento di gesti estremi tra membri delle Forze Armate è un dato gravissimo su cui non deve vigere alcun tabù: con PSY-Police Unarma ha attivato già da tempo il servizio di prima assistenza per i militari che hanno bisogno di supporto. Ricordiamo che il servizio è attivo H24 e fornisce assistenza psicologica gratuita immediata. Come già abbiamo detto più volte: chiedere aiuto è un diritto, fornirlo un dovere”.