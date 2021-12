A Campobasso la tavola rotonda sulla parità di genere e contrasto alle discriminazioni

Ieri, 15 dicembre 2021, si è celebrata a Roma la Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale, negli spazi del Parco del Gazometro.

La Giornata, istituita ufficialmente nel dicembre 2020, si è potuta svolgere per la prima volta in presenza e ha visto, oltre la partecipazione degli operatori volontari ed enti del Servizio Civile, la presenza della Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, la Sottosegretaria del Ministero della Transizione Ecologica e il Sottosegretario al Ministero dell’Interno, Carlo Sibilia.

La giornata, oltre ad attribuire un adeguato riconoscimento al meritevole impegno e dedizione di tutti i giovani che partecipano all’attuazione del Servizio Civile Universale, ha avuto lo scopo di instaurare dei tavoli di lavoro sui temi rilevanti per il futuro del Servizio Civile Universale. Sono stati 7 i tavoli di lavoro e i relativi temi principali su cui gli operatori volontari presenti a Roma si sono confrontati, e sono stati altrettanti i collegamenti streaming con gli Enti di servizio civile di sette città d’Italia. Nello specifico i temi riguardavano:

1: Giovani nella transizione ecologica

2: Giovani nella transizione digitale

3: Giovani nello sport

4: Giovani nella lotta alla pandemia

5: Giovani in Europa

6: Giovani nel terzo settore

7: Giovani e lavoro

Ai tavoli di Roma ha partecipato anche una delegazione di operatori volontari e OLP (Operatore Locale di Progetto) della cooperativa sociale ‘Agenzia Agorà’ che da anni è impegnata a portare avanti vari progetti di Servizio Civile nel territorio irpino e in altre regione del centro sud Italia tra cui il Molise dove a Campobasso, presso l’Hotel San Giorgio, era presente anche in qualità organizzatrice, relatrice e moderatrice della tavola rotonda avente per tema la parità di genere e il contrasto alla discriminazione.

“Ringrazio personalmente la Ministra Dadone per averci dato l’opportunità di poter festeggiare insieme la seconda giornata del Servizio Civile Universale con la tavola rotonda di oggi. Sono solo 7 i tavoli organizzati in tutta Italia e noi come Agenzia Agorà ne facciamo parte. Non potevamo chiedere di meglio“ queste le parole della Presidente dell’Agenzia Agorà a inizio lavori che prosegue” Ai nostri giorni, la parità di genere, pur diventando un argomento capace di tenere insieme i concetti di eguaglianza e di valorizzazione delle differenze, ancora non si realizza e per renderla “reale” si dovrebbero promuovere sempre di più gli strumenti di cittadinanza attiva dei giovani, quali il Servizio Civile Universale. La partecipazione attiva dei giovani operatori volontari ai valori della solidarietà, di inclusione sociale, di cura dei più fragili, di tutela del proprio patrimonio storico-culturale e del proprio territorio attraverso lo svolgimento delle attività progettuali li educa alla parità di genere e al contrasto alle discriminazioni”.

Alla Tavola Rotonda hanno partecipato molte autorità istituzionali, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Campobasso, Luca Praitano, il sindaco del Comune di Sant’Elia a Pianisi, Biagio Faiella, che hanno portato il loro indirizzo di saluto.

A relazionare poi la professoressa di sociologia dell’Università del Molise, Daniela Grignoli che ha parlato compiutamente di parità di genere affermando che “il Servizio Civile Universale è un valido strumento che educando le giovani generazioni alla solidarietà, al rispetto dell’altro e del proprio territorio, li conduce ad infrangere quella “legge di natura” del monopolio della quota maschile e a mettere in campo una compiuta parità di genere e una reale trasformazione sociale e culturale“.

Il direttore dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, Vincenzo De Marco, ha parlato invece dell’impatto positivo che hanno tutti gli operatori volontari nelle attività degli enti pubblici che parimenti senza il loro apporto non potrebbero funzionare in maniera ottimale. Quindi gli operatori volontari debbono essere considerate delle risorse ma ancor di più questo vale per il giovane volontario come ci racconta Annarita Fagnano, già volontaria in Servizio Civile negli anni 2015 con un progetto dell’Agenzia Agorà “Per me l’esperienza del Servizio Civile mi è stata utile per il mio futuro lavorativo. Subito dopo averlo svolto infatti sono stata assunta e oggi mi occupo di progetti SAI (Sistema di Accoglienza E Integrazione). Quindi dal mio punto di vista il Servizio Civile è un anno di esperienza che ti da l’opportunità di imparare lavorando sul campo ma anche una vetrina nel mondo del lavoro“.

A rappresentare tutti gli operatori volontari dell’Agenzia Agorà, vi era il giovanissimo Michele Cinelli del progetto Stay Human che ci ha raccontato la sua esperienza di servizio civile ed essendo la giornata dedicata agli operatori volontari è stato proprio lui a conferire in streaming direttamente con la Ministra Dadone per riportare le risultanze della tavola rotonda.

