“È in programma per domani, 16 dicembre, alle ore 11.00, a Mercogliano, nell’aula consiliare M. Tosone, un evento dedicato al prezioso valore che il mondo dell’associazionismo ha per i territori.

Con l’approssimarsi della fine dell’anno si tirano le somme dell’ intensa e fondamentale attività svolta durante l’ emergenza sanitaria grazie al supporto della Misericordia del Partenio. Oltre ad un resoconto dei servizi offerti alla comunità mercoglianese con l’aiuto dei volontari della Misericordia e Protezione Civile, il Sindaco Vittorio D’Alessio consegnerà loro un simbolico riconoscimento per l’impegno e la dedizione di questi quasi due anni.

Sarà, inoltre, lanciata domani la nuova campagna di sostegno alla Misericordia del Partenio, guidata da Luca De Angelis, per incoraggiare tutti i cittadini a contribuire con un piccolo gesto a mantenere vivo un vivaio di volontari che rappresentano un punto di riferimento per la comunità mercoglianese.”