Il suo obiettivo è rendere più facile e veloce il processo di progettazione

Tra i principali obiettivi dell’INPS vi è quello di progettare servizi digitali che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo loro le informazioni e i servizi di cui hanno bisogno tramite una presenza digitale semplice, accessibile e ottimizzata sulla base delle loro esigenze. Sirio, il nuovo design system dell’INPS, pone le basi al raggiungimento di questo obiettivo ed è accessibile per tutti su www.inps.design.

Per design system si intende un insieme di regole e linee guida finalizzate a mantenere coerenza e continuità all’interno di un ecosistema digitale. All’interno di Sirio, che diventerà l’unico linguaggio visivo e di interazione dell’Istituto, è possibile trovare quindi la spiegazione dettagliata di come devono essere disegnate le interfacce dei servizi online, di cosa è consentito fare e quali elementi grafici utilizzare.

Il suo obiettivo è rendere più facile e veloce il processo di progettazione, semplificando, migliorando e rendendo più piacevole l’esperienza digitale degli utenti.

Sirio diventa quindi la guida per la progettazione dei servizi digitali INPS, per migliorare l’esperienza degli utenti e garantire l’accessibilità. Questo sistema, inoltre, è pensato per essere evoluto e integrato con i contributi di tanti attori, non solo all’interno della pubblica amministrazione, ma anche degli utenti che volessero suggerire migliorie.

Nel comunicato stampa (pdf 112KB) Vincenzo Caridi, Direttore centrale Tecnologia, Informatica e innovazione INPS, approfondisce i vantaggi pratici che il nuovo design system porterà agli utenti e a coloro che sono impegnati a progettare i servizi digitali.

Fonte: inps.it