La nota catena di punti vendita di articoli sportivi cerca oltre 200 risorse da assumere presso vari store presenti sul territorio nazionale, anche in vista di nuove aperture. Il brand infatti è in costante crescita, dopo l’inaugurazione recente di un nuovo punto vendita in Puglia.

Le selezioni sono aperte per Addetti alle Vendite e ai Reparti.

Nello specifico, tra le ultime opportunità di lavoro pubblicate troviamo:

- Sales Assistant (in settori quali Ciclismo, Running, Pesca, Escursionismo, Multisport, Tennis)

- Sales Assistant Sport Di Montagna per Nuova Apertura Bologna Centro

- Warehouse Operative

- Meccanico Bici

- Tecnico Di Riparazioni Biciclette

- Tecnico Di Laboratorio Reparto Sci

- Department Manager

- Department Manager – Store Staff Administration Leader

- Tax Specialist

Per conoscere l’elenco completo dei profili richiesti, le città interessate, i requisiti richiesti, e inviare la propria candidatura, visita la sezione Careers del sito aziendale.

Fonte: cliclavoro.gov.it