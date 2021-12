I tre giovani, inquadrati con il livello economico B1 saranno in servizio per 30 ore lavorative settimanali

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Comune di Grottaminarda (AV):

“Hanno preso servizio oggi, lunedì 13 dicembre, in occasione del mercato settimanale, tre “vigilini”, Ausiliari del traffico, che il Comune di Grottaminarda ha inserito nell’organico della Polizia Municipale attraverso il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, per far fronte alla carenza di personale.

I tre giovani, inquadrati con il livello economico B1 saranno in servizio per 30 ore lavorative settimanali.

«L’Amministrazione comunale augura un buon lavoro a questi ragazzi ausiliari del traffico presso il Comando di Polizia Municipale – afferma l’Assessore Michele Cappuccio, Delegato alla Viabilità e al Traffico – contiamo su di loro per dare un segnale di maggior rispetto delle regole sulla viabilità, in particolare sulla sosta, ma anche sul decoro urbano».

«Il nostro desiderio – aggiunge il Vicesindaco Marcantonio Spera – è quello di avere strade, parcheggi e piazze più ordinati e puliti e ci aspettiamo prima di tutto dai nostri concittadini un atteggiamento di civiltà affinché anche i tanti che, per fortuna, arrivano da fuori, trovino ordine e vi si adeguino. La stessa presenza dei tre Ausiliari del traffico, cosa che non si verificava da anni, riteniamo possa essere utile quale deterrente, per portare “i distratti” ad essere più attenti. Non è indispensabile comminare sanzioni ma sensibilizzare».”