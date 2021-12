L'Irpinia fotografata in tutte le sue magnifiche, rare e pregiate bellezze nel nuovo calendario

Avellino – Si è tenuta stamattina, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione della IX edizione di “Emozioni d’Irpinia”, concorso fotografico indetto annualmente dall’associazione turistico-culturale Info Irpinia e volto a promuovere le bellezze paesaggistiche, storiche e artistiche della provincia di Avellino.

Si rinnova, dunque, ancora una volta, il successo di un’iniziativa che, per l’edizione corrente, ha fatto registrare la partecipazione di oltre 1.000 scatti, provenienti da ogni angolo della provincia irpina. Di queste, soltanto 12 fotografie, risultate vincitrici del concorso, compongono il nuovo calendario, “Emozioni d’Irpinia 2022”, svelato finalmente al pubblico in tutta la sua originalità con l’obiettivo di valorizzare concretamente l’Irpinia in tutte le sue magnifiche, rare e pregiate bellezze.

«È un’iniziativa che portiamo avanti da nove anni, che ha avuto riscontro sul territorio e che riesce a valorizzare realmente la bellezza dell’Irpinia sensibilizzando verso le meraviglie del nostro territorio - ha spiegato Francesco Celli, Presidente dell’associazione - Ci siamo di volta in volta rinnovati e siamo riusciti ad aumentare i partecipanti, le zone di interesse, i comuni, coinvolgendo tantissimi appassionati della fotografia o professionisti spedendo tante copie anche in America. Un grande orgoglio e un modo concreto di valorizzare il territorio permettendoci di poter credere alle forti potenzialità dell’Irpinia in maniera autentica. Questi scatti raccontano una bellezza reale che colpisce sia gli irpini stessi che i potenziali turisti al di fuori della nostra Provincia e nel mondo».