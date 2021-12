La presentazione avverrà lunedì 20 dicembre alle ore 18:00

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Modestino Di Nenna.

“Lunedì 20 dicembre, alle ore 18, il “Gran Comital Palazzo” (oggi noto come Palazzo De Capua) si vestirà a festa. E sì, perché sarà proiettato, in prima assoluta, il film del regista irpino Modestino Menna, “Il filo segreto”. Ideato e prodotto dal Comune di Altavilla Irpina, con in testa il sindaco Mario Vanni (che è anche l’autore del soggetto), questo docufilm ha l’intento di narrare, anzi di “intrecciare” tra loro, attraverso una trama fantastica, i momenti salienti della storia di Altavilla Irpina, e dei suoi personaggi più importanti e famosi.

In particolare, nel film si racconta il passaggio per Altavilla Irpina di due personaggi che hanno dato lustro al “Paese dello Zolfo”: la “regina triste” Costanza di Chiaromonte, ed il padre nobile del Verismo italiano, Giovanni Verga. I fantasmi dei due, si trovano all’interno del Gran Comital Palazzo (de Capua), situato nel centro storico di Altavilla Irpina, ove lo scrittore siciliano ha ambientato il romanzo “Il Marito di Elena”; mentre Costanza, in quella dimora, ha trovato in Andrea de Capua, Gran Conte di Altavilla, il suo amore eterno. I due fantasmi, percorrendo poi le viuzze del paese, incontreranno un minatore della Saim Zolfi che ha perso la vita nelle viscere della terra, lungo le sponde del fiume Sabato. L’operaio come per magia, ripercorrerà i tanti momenti della vita sociale locale, con il ricordo di tanti concittadini che hanno dato lustro al borgo: musicisti, inventori, santi, poeti e…

Diversi ed importanti gli attori professionisti che hanno partecipato al film: Stefano Masciarelli, Antonio Fiorillo, Corrado Taranto, Corrado Oddi, Simona Buono“.