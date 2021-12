L'evento si svolgerà presso il Centro Sociale M.Teresa di Calcutta

Il forum dei giovani di Aiello del Sabato, in occasione del periodo di festività natalizie, organizza in collaborazione con un l’associazione avellinese ‘Per un Pugno di Dadi’ una serata per giocare insieme ai giochi da tavolo, all’insegna del divertimento.

L’evento si svolgerà presso il Centro Sociale M.Teresa di Calcutta – Aiello del Sabato (AV) nella giornata del 15 Dicembre 2021, alle ore 20:00.