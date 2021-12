La tombolata per bambini è fissata per il 19 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Montella.

“Il Natale è alle porte!

Abbiamo pensato soprattutto ai bambini per queste festività, convinti che la loro gioia sarà la gioia di tutte le famiglie.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Un ringraziamento alle associazioni che anche in questa occasione hanno collaborato con l’amministrazione comunale.

Serene festività a tutti!

La tombolata per bambini è il 19 dicembre (non il 22, come erroneamente riportato nei manifesti affissi)“.