Quattro giovani soccorsi dai Carabinieri

Bagnoli Irpino – Nella tarda serata di ieri alla Centrale Operativa della Compagnia di Montella giunge una richiesta di aiuto da parte di due coppie di giovani della provincia di Salerno, di età compresa tra i 19 ed i 26 anni, rimasti bloccati con il loro SUV sui Monti Picentini.

Poche le informazioni fornite ai Carabinieri circa il preciso punto in cui si trovavano.

Quello che emergeva dalla breve e confusa telefonata, sfavorita anche dalla scarsità del segnale telefonico, era il loro stato di agitazione dovuto anche al pensiero del sopraggiungere del buio della notte. Si dava quindi inizio ad una tempestiva attività di ricerca. La determinazione dei Carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella, decisi a dare una risposta a quella disperata richiesta di soccorso, ha premiato gli sforzi.

Dopo qualche ora i malcapitati sono riusciti a fornire ai Carabinieri, tramite un’applicazione del cellulare, le coordinate della loro posizione: si tratta di una località impervia, poco distante dall’altopiano “Laceno”, ben nota ai militari, che hanno raggiunto con non poche difficoltà anche a causa della tempesta che era in atto. Ultimate le operazioni di soccorso, i quattro giovani, fradici e infreddoliti, sono stati accompagnati in Caserma, in attesa del recupero del SUV rimasto impantanato tra fango e neve.

Al riguardo si rammenta che dal 15 novembre 2021 al 15 aprile 2022 è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali. Saranno pertanto attivi sistematici dispositivi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto dei provvedimenti tesi a non provocare situazioni di pericolo o intralcio alla circolazione, salvaguardando la sicurezza stradale. È buona norma, comunque, che gli automobilisti siano prudenti, soprattutto in caso di condizioni meteorologiche avverse, regolando la velocità in relazione allo stato del veicolo, alle caratteristiche ed alle condizioni delle strade e del traffico. Sarebbe inoltre opportuno informarsi, prima di mettersi in viaggio, sullo stato di transitabilità e dei limiti di percorribilità.