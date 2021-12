Il Movimento Italiano Disabili sarà alla presentazione del libro "Più forti dell’X fragile"

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Movimento Italiano Disabili.

“Il Coordinatore Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano Disabili attraverso questo comunicato stampa ringrazia l’assessore alle politiche sociali Dott.ssa Elena Pagano del Comune di Mercogliano per l’invito ricevuto per il giorno 9 Dicembre 2021 presso il Centro Sociale Pasquale Campanello al quale mi onoro di esserci in occasione dell’iniziativa di presentazione del libro “Più forti dell’X fragile”, un libro testimonianza di inclusione sociale che ha come fine di abbattere le barriere mentali di chi guarda le persone affette da sindrome X fragile paragonandole a un soggetto e come un oggetto che favorisca la ricerca. Un soggetto che quindi ha tutte le potenzialità di definirsi e definire“.