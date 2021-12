Il corso si svolgerà online anche per quest'anno

Venerdì 10 dicembre prende il via l’edizione avellinese 2021 del corso di orientamento ”Parliamo del vostro futuro”, promosso dal Centro di Ricerca “Guido Dorso”, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con il patrocinio della Camera di Commercio di Avellino.

Il corso, che si svolge da venerdì 10 fino a giovedì 16 dicembre, con inizio alle ore 15.00, è diretto alle migliori studentesse e ai migliori studenti del penultimo anno degli Istituti di istruzione secondaria di 2° grado di Avellino e provincia, per informarli e orientarli del percorso dopo il diploma. I partecipanti hanno l’opportunità di ascoltare, dialogare e confrontarsi con studiosi ed esperti selezionati dal Centro Dorso.

Le lezioni si svolgono mediante un approccio non solo trasmissivo ma sono arricchite anche dalla testimonianza dell’esperienza lavorativa dei relatori.

L’obiettivo è quello di accompagnare le studentesse e gli studenti nella scelta consapevole delle discipline, delle professioni e dei mestieri.

L’edizione di quest’anno, che, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, si tiene ancora online, come lo scorso anno, è rivolta, tra le edizioni di dicembre e maggio, a tutti gli Istituti di istruzione superiore della provincia di Avellino per raggiungere un numero sempre più vasto di ragazze e ragazzi in procinto di concludere il ciclo di studi.