Frasca: "Siamo un team che desidera contribuire alla crescita sociale dei giovani"

Importante iniziativa del Vescovo della città, Mons Arturo Aiello, che ha deciso di costituire un laboratorio di teatro, musica e danza al “Polo Giovani” di Parco Palatucci. L’obiettivo + mettere un scena un musical, offrendo a tanti adolescenti la possibilità di frequentare la splendida e rinnovata struttura nella disponibilità della Curia. In tal modo, si offre alle nuove generazioni la possibilità di cimentarsi nelle arti espressive,l intessendo anche nuove amicizie.

Sono coinvolti nel progetto il “Teatro d’Europa” di Cesinali, con Luigi Frasca, Angela Caterina e Carlo Todini, che saranno impegnati nelle lezioni di recitazione ed improvvisazione, la musicista Nadia Testa, la danzatrice e coreografa Tamara Torres Molina, ATB Consulting di Carmine Lepore. Con questo progetto, nasce in città una vera e propria Accademia, dunque, che consentirà di coinvolgere in progetti artistici non solo i ragazzi a rischio di marginalità sociale, ma anche i loro coetanei che sognano l’arte del palcoscenico.

«Siamo felici dell’invito del Vescovo Aiello- commenta Luigi Frasca- ed abbiamo immediatamente aderito all’iniziativa, con la collaborazione di altri artisti ed il supporto organizzativo di ATBConsulting. Siamo un team che desidera contribuire alla crescita sociale dei giovani, mettendo a disposizione le nostre energie e competenze. Agli iscritti è assicurata un’esperienza viva e coinvolgente”-.Le iscrizioni sono aperte fino a domenica 12 dicembre.»

Gli interessati possono acquisire informazioni telefonando al 3315481067, oppure inviando una mail ad accademiapologiovani@atbconculting.it