Masseria Regine di cuori, presentato il libro del prof Del Gaudio

Del Gaudio: " La storia di un gruppo di ragazzi vissuti nel decennio postbellico"

Avellino – Si è tenuta oggi, presso la Sala Ripa del Carcere Borbonico di Avellino, la presentazione del libro “Masseria regine di cuori” di Ciro Del Gaudio, ed. Il Papavero.

La storia è ambientata negli anni che seguirono la II Guerra Mondiale e racconta di un gruppo di giovani che con gioia, dolore, incertezze e coraggio dovettero affrontare, in una fase assolutamente critica, la difficile ricostruzione non solo sociale e lavorativa, ma anche personale.

«Il libro è una sorta di contenitore di sentimenti, dai nobili ai meno nobili; è la storia di un gruppo di ragazzi vissuti nel decennio postbellico, i quali si trovano a dover affrontare i primi problemi di gioventù, i primi battiti di cuore, l’esigenza di crearsi un futuro e di assecondare il destino inizialmente complesso. Dopo diversi anni, dopo vari intrecci, vicissitudini e sacrifici, si ritrovano e mettono su questa masseria che, dal concetto originario, quasi dispregiativo, di casa di campagna, passa a un’accezione positiva, di benessere» – ha riferito l’autore.

«Chi scrive, non lo fa per i lettori, ma per se stesso – ha continuato il professor Del Gaudio – Ho iniziato in tardissima età: mi sono dato inizialmente al calcio giovanile, avrei potuto già scrivere a 25 anni. Oggi, scrivo perché mi dà emozioni».