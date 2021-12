Ladri in fuga

Questa notte è stato perpetrato un furto presso un esercizio commerciale sito in Avellino, via Pianodardine.

I malviventi (almeno 7-8), dopo aver asportato una cassaforte contenente qualche migliaio di euro in contanti e alcuni assegni, forse avvisati da vedette, sono stati costretti a precipitosa fuga, immediatamente prima dell’arrivo di varie pattuglie di Carabinieri e Polizia di Stato che hanno interrotto l’intento criminale di asportare della merce e un furgone al quale avevano già manomesso il blocco d’accensione.

Indagini in corso.