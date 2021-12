Rita Imbimbo: "Speriamo adesso di avviare questo 33esimo anno in presenza."

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si è svolta l’inaugurazione del XXXIII anno accademico dell’Università Irpina del Tempo Libero, Associazione della Terza Età.

Dopo un anno e mezzo di stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid, e lezioni condotte esclusivamente in modalità online, i corsi della storica e autorevole istituzione avellinese tornano in presenza. Ad accogliere l’anno accademico che sta per prendere il via, un nuovo direttivo eletto nel mese di giugno che vede la professoressa Rita Imbimbo presidente, la dottoressa Graziella Di Grezia vicepresidente e il dottor Francesco Di Grezia segretario e tesoriere.

Per celebrare l’inaugurazione si è svolto un Concerto di Natale a cura dell’Associazioni Pianoterraduo e Sannio Arte e Cultura, con al pianoforte la performance di Graziella Di Grezia e con la voce recitante di Susanna Puopolo (Pianoterraduo), a cui si aggiunge la presenza di musicisti di rilievo quali Filippo Staiano al flauto (Conservatorio di Napoli), Massimo Testa al violino (Conservatorio di Avellino), e Silvano Maria Fusco al violoncello (Teatro San Carlo di Napoli).

Riguardo l’inizio di questo nuovo anno accademico la presidente Rita Imbimbo si è così espressa «Siamo stati bloccati da febbraio 2020, ma questo periodo di chiusura è stato comunque colmato con chiacchierate tra soci e video dei docenti inviati tramite WhatsApp. L’associazione è nata 34 anni fa per mezzo di un gruppo di avellinesi che decisero di incontrarsi per parlare tra di loro e mettere insieme tutte le proprie competenze. Poi, con il passare del tempo, le iniziative sono aumentate, con laboratori come il tombolo o creazioni con i sassi, o attività curriculari nella sede in Via Olindo Preziosi. Tutto questo, purtroppo, si è dovuto fermare, ma speriamo adesso, con la massima sicurezza, di avviare questo 33esimo anno in presenza.»