Alessandro Criscitiello: "Un vero e sincero amico che ha dato tanto alla città di Mercogliano"

Stamattina, in occasione della ricorrenza dell’anniversario della scomparsa di Mario Luigi Santangelo, Mercogliano ha intitolato in suo onore la villa comunale della cittadina.

Ordinario di Chirurgia Generale dal 1980, Santangelo è stato tra i pionieri in Campania della trapiantologia e della chirurgia epato-bilio-pancreatica oltre che di quella colo-rettale. Una vita dedicata con rigore, passione e assoluta dedizione alla cura degli altri, al progresso, alla sperimentazione.

Alla commovente cerimonia presenti la moglie Maria Luisa, i figli Michele e Giovanni e il fratello Sabatino.

Forti, commoventi e ricolme di orgoglio le parole del figlio, Michele Santangelo: «È un valore immenso quello di veder riconosciuto l’impegno di mio padre come uomo, come professionista, come politico ma soprattutto come persona del territorio avellinese; un uomo che si è sempre sentito orgogliosamente originario di questa terra, che si è impegnato anche sul piano scientifico, sociale e politico, sempre vicino alla Regione e a Mercogliano».

Un’iniziativa resa possibile soprattutto grazie ad Alessandro Criscitiello, ex sindaco di Mercogliano, profondo e leale estimatore del professor Santangelo: «Santangelo è stato un simbolo per noi cittadini di Mercogliano, è stato un vero e sincero amico che ha dato tanto alla nostra cittadina. Dobbiamo a lui la creazione del Centro di Ricerche Oncologiche di Mercogiano (CROM). Era una persona di una grandezza morale e spirituale eccezionale. L’ultimo gesto di amore per la nostra cittadina lo ha compiuto manifestando la volontà che le sue ceneri fossero nel cimitero di Mercogliano. È stato un grande gesto di affetto e sono sicuro che il rapporto che esiste tra la comunità di Mercogliano e la famiglia Santangelo persisterà sempre».

Presente anche il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio: «Abbiamo deciso di intitolare la villa comunale al professor Santangelo. Mercogliano è la città dell’anima e del professore quindi quale migliore occasione per regalargli un parco pubblico come questo? Il professore è stato un esempio di umanità, di disponibilità, di attaccamento alle origini ma soprattutto un esempio per tanti giovani».

La targa in onore di Santangelo è stata benedetta dall’Abate di Montevergine, sua Eccellenza Riccardo Guariglia. Per l’occasione, la famiglia Santangelo ha voluto fare un dono alla comunità di Mercogliano: effettuare lavori di restyling all’interno della villa.

Al termine della cerimonia commemorativa in villa, nella chiesa dell’Annunziata di Mercogliano si è svolta una Santa Messa in ricordo di Santangelo. Ad officiarla l’Abate e Don Vitaliano della Sala.