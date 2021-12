Il workshop si terrà sabato 4 dicembre a partire dalle ore 11:00

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Associazione “Nuova Dimensione”.

“Sabato 4 dicembre a partire dalle ore 11.00 l’Associazione “Nuova Dimensione” organizza a Volturara Irpina, presso l’Aula Consiliare del Comune, un workshop di presentazione del suo progetto “G.E.N.T.E. DELL’IRPINIA 2.0 – GIOVANI ESPERTI NEL TERRITORIO PER L’EMPOWERMENT DELL’IRPINIA”, cofinanziato dalla Regione Campania. Il progetto è stato, infatti, proposto dall’Associazione “Nuova Dimensione”, in partenariato con la Pro Loco “Compsa” di Conza della Campania (AV) e con l’Associazione “Armando Vegliante”, e con la collaborazione del Comune di Volturara Irpina e dell’Istituto Comprensivo “A. MEO” di Volturara I., in risposta all’Avviso Pubblico regionale “Finanziamento di Iniziative e Progetti di rilevanza regionale presentati da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei rispettivi registri regionali”, del Settembre 2020.

L’obiettivo strategico progettuale è quello di favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani talenti interessati ai temi dell’incoming turistico, sostenuti da un percorso di orientamento, comunicazione e consulenza orientativa.

I destinatari saranno 20 giovani under 28, prioritariamente giovani Neet, residenti nell’ambito territoriale di riferimento, ovvero l’ambito A05, e, precisamente, nei comuni di Aiello del Sabato, Atripalda, Candida, Castelvetere sul Calore, Cesinali, Chiusano di S. Domenico, Lapio, Manocalzati, Montoro, Montefalcione, Montefusco, Montemarano, Montemiletto, Parolise, Pietradefusi, S. Lucia di Serino, S. Mango sul. Calore, S. Michele di Serino, S. Paolina, S. Potito Ultra, S. Stefano del Sole, Salza Irpina, Serino, Solofra, Sorbo Serpico, Torre le Nocelle, Venticano, Volturara Irpina e la città di Avellino come Capoluogo di Provincia.

L’ambito territoriale individuato corrispondente alla classica “area interna”, vede due settori strategici in grande affanno: il lavoro dei giovani under 28, in particolare dei Neet, ed il turismo, in particolare destagionalizzato. L’intento è quello di perseguire un binomio perfetto tra giovani e territorio, affinché essi non vadano via ma portino sviluppo economico sul territorio, spingendo a sua volta altri giovani a restare.

L’ambizioso progetto ha destato l’interesse istituzionale, tanto che in platea ci sarà un ricco parterre di ospiti importanti, ma soprattutto interverranno durante il workshop presenze istituzionali di alto profilo, come: la Deputata On. Flora Frate, Deputata della Repubblica Italiana – Commissione XI Lavoro Pubblico e Privato; la Dott.ssa Beatrice Zeuli –Dirigente della UOD 01 Terzo Settore, Ufficio regionale Runts e Servizio civile, l’On.Le Livio Petitto – Vice-Presidente della Commissione Aree Interne Regione Campania, l’On. Maurizio Petracca Vice-Presidente Commissione Agricoltura Regione Campania,, oltre agli invitati On.Le Enzo Alaia – Presidente della Commissione Sanità Regione Campania, On.Le Vincenzo Ciampi – Segretario Commissione Anticamorra e Componente della Commissione Aree Interne Regione Campania.

I lavori saranno moderati dal Direttore di OTTOCHANNEL TV – CANALE 696 – DOTT. Pierluigi Melillo”.