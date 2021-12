Elezioni provinciali, Buonopane presenta la sua candidatura a Presidente

Buonopane: "La politica ha il dovere morale di occuparsi della provincia"

Avellino – Oggi, presso la Federazione provinciale del Partito democratico, in via Tagliamento, si è tenuto l’incontro stampa con il sindaco di Montella, Rino Buonopane, che ha presentato la sua candidatura alla carica di Presidente del Consiglio Provinciale di Avellino.

Una Provincia forte e indipendente: questo è il risultato da perseguire, con vigore e impegno, secondo Buonopane che, nel corso dell’incontro, ha descritto il programma elettorale del Pd.

«Abbiamo avviato un percorso che mostra idee molto chiare per quanto riguarda la nostra provincia. In questo momento, dobbiamo fare in modo che la politica assuma un ruolo grazie alla politica. La Provincia è tecnicamente un ente di secondo livello.

E’ necessario costruire insieme quello che è il primato della politica, una visione che tenga unite tutte le comunità.

Ad eleggere il presidente ed il consiglio non sono, infatti, i cittadini, ma chi li rappresenta. Il corpo elettorale è composto dagli amministratori, da una platea di addetti ai lavori. Ciò nonostante in questi giorni che ci separano dal voto ritengo necessario sollecitare la pubblica opinione su quella che è la mia, la nostra visione di Provincia – ha dichiarato Buonopane – Dobbiamo tenere conto di tutte le identità provinciali, non solo alcune aree. La politica non deve restare fuori dalla provincia, anzi, ha il dovere morale di occuparsi della provincia».

Il candidato ha affrontato anche il tema del PNRR, occasione unica per rilanciare l’economia e lo sviluppo del Paese: «Ci sono delle competenze che la Provincia ha, sono straordinarie e devono essere esercitate soprattutto in questo momento storico. Mi riferisco principalmente, oltre alle possibilità classiche, all’ opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La provincia non può restarne fuori. Non può essere accettabile che non c’è una visione. Bene, invece, avrebbe fatto la provincia a dare uno scopo a quelle risorse»- ha concluso il sindaco di Montella.