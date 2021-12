Grande sinergia Ente Parco Regionale dei Monti Picentini - Comunità Montana dei Monti Picentini

Grande sinergia tra l’Ente Parco Regionale dei Monti Picentini e Comunità Montana dei Monti Picentini sui temi della salvaguardia e della tutela ambientale da coniugare con la promozione e la valorizzazione della natura. Ne discuteremo domenica 5 dicembre ore 11:00 a Giffoni Valle Piana, Frazione Santa Maria a Vico, in occasione del convegno “Il paesaggio come risorsa per le aree interne” – Tutela, cultura e accoglienza delle aree protette come paradigma di appartenenza contro lo spopolamento dei territori montani.

Di seguito il programma:

Saluti Istituzionali:

Geom. Alfredo Cicatelli – Presidente Comunità Montana dei Monti Picentini.

Interventi:

On. A. Bilotti- Membro della Commissione Agricoltura e dell’Intergruppo Parlamentare per le Aree Interne;

Arch. F. Guerriero- Presidente del Parco Regionale dei Monti Picentini;

Dott.ssa M. Inglese – Destination Manager Borghi Italiani.

Conclude: