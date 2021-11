Il bando riguarda n. 1 incarico a tempo determinato a Dirigente Medico per la U.O.C. “Ematologia"

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1137 del 11/11/2021, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per conferimento n. 1 incarico a tempo determinato a Dirigente Medico per la U.O.C. “Ematologia”, ai sensi dell’art. 16 CCNL Dirigenza Medica 06/12/1996 e s.m.i..

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro Area Dirigenza Medica, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.. Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e dalle norme generali che regolano la materia.

La domanda di partecipazione va redatta esclusivamente in forma telematica mediante piattaforma che verrà messa a disposizione sul sito https://aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it.

Per l’avviso completo clicca qui.