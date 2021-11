"Già dalla mezzanotte di oggi ognuno di noi ha postato il fiocco rosso non solo sulle pagine social istituzionali del movimento ma anche sui nostri profili social personali"

“Oggi 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Noi, del Coordinamento Regione Campania del M.I.D. Movimento Italiano disabili, abbiamo voluto oggi in occasione di questa giornata storica appunto definita come “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, attraverso un’iniziativa social riuscita grazie soprattutto alla preziosa e lodevole collaborazione degli organi di stampa sempre sensibili alle tematiche sociali invitare e sensibilizzare tutti i cittadini ad apporre sui loro profilo Social un fiocco rosso per esprimere solidarietà e vicinanza a tutte le donne vittime di violenza.

Difatti già dalla mezzanotte di oggi ognuno di noi in primis sensibilmente e responsabilmente del Coordinamento Regione Campania del Movimento Italiano Disabili, sinergicamente con la stessa unità e rilevanza territoriale che ha sempre contraddistinto il nostro oneroso operato in favore delle fasce vulnerabili, ha postato il fiocco rosso non solo sulle pagine social istituzionali del movimento ma anche sui nostri profili social personali colorando di rosso speranza questa giornata, una speranza a cui affidiamo tutta la nostra sensibilità auspicando che questi fenomeni non scaturiscano più e che ci sia maggiore senso di rispetto verso le donne.

Infine desideriamo e non per ultimo esprimere il nostro sentito grazie e plauso a tutti i Centri Antiviolenza operanti sul territorio della Regione Campania per il loro grande e stragrande operato di ascolto e accoglienza a favore di tutte quelle donne vittime di ogni tipo di violenza.”