L'evento organizzato dall’Associazione Rise Up!! intende sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere

Giovedì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si terrà dalle ore 19 presso il teatro della Chiesa Santa Maria del Mare di Pinetamare un convegno dal titolo “Le Mariposas: Storia di donne.”

L’evento organizzato dall’Associazione “Rise Up!!” intende sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica sul tema della violenza di genere. Al convegno, moderato dalla giornalista Ester Pizzo, prenderanno parte molti rappresentanti del mondo civile e delle istituzioni.

In particolare in Videoconferenza il Sen. Riccardo Pedrizzi: Pres. Naz. Comitato tecnico scientifico dell’U.C.I.D.; la Dott.ssa Rita Molinaro, Esperta in Kintsugi l’arte di dipingere l’anima; Imma Vietri, Comp. Della Direz.Nazionale FDI – Resp Reg. Dip. Tutela vittime FDI.

“Abbiamo organizzato in collaborazione con il dignitario dell’O.S.M.T.J 1804 (dipartimento figlie di Magdala) nella persona di Laura Pedrizzi, un’iniziativa per discutere di eventi la cui tangibile crescita pone seri interrogativi sulle cause da ricondursi verosimilmente ad una crisi di valori morali ed educativi che, nonostante l’emancipazione femminile, ha determinato un venir meno del rispetto per il ruolo insostituibile della donna nell’ambito familiare e lavorativo”, ha dichiarato la Presidente dell’Associazione Rise Up!! Lucia Cerullo. La docente ha poi continuato, affermando: “Assistiamo ad una diminuzione della dignità sociale, tale da rappresentare una forma di emergenza criminale a forte impatto sociale. Le conseguenze, infatti, del “femminicidio” e di tutti gli altri reati ad esso connessi danno luogo ad una spirale di eventi negativi che turbano la tranquillità sociale e creano un senso di paura non solo nelle Vittime, ma anche nell’intera collettività.”

Al tavolo dei relatori siederanno: Tecla Magliacano Presidente Associazione ARESC; Laura Pedrizzi, Naturopata, Scrittrice, Dignitario dell’ O.S.M.T.J. 1804; Prof.ssa Lucia Cerullo, Presidente Ass.ne Rise Up!!; Prof.ssa Sonia Lombardo, Resp. Dip. Pari Opportunità FDI Circ. Pippo De Jorio AV; Avv. Anna Di Mauro, Presidente Ass. Donne Giuriste Italia Sezione di Caserta Segretaria Rotary Club Luigi Vanvitelli di Caserta; Sabino Morano, Saggista, Opinionista, Scrittore; Dott.ssa Antonella Guida, Dirigente Medico – Resp. Dip. Sanità Centro Studi Regioni Mezzogiorno Mediterraneo EUMED; Laura Matrone, Presidente Ass. Mediterraneamente. Carlo Cremona, Presidente Ass.ne IKen; Luca Vincenti, Sociologo e criminologo – ricercatore all’Università UVT di Timisoara; L’On Michiele Schiano De Visconti delega invece la Collaboratrice del gruppo consiliare FDI, Dott.ssa Annunziata Celentano, Psicologa giudiziaria – Criminologa; I saluti iniziali saranno affidati a Don Antonio Palazzo parroco della Chiesa Santa Maria del Mare, Don Antonio Lucariello e al Mons. Paolo Dell’Aversana, Vicario Episcopale Sett. Giuridico amm.vo.