Iuliano: "Grande soddisfazione, è stato riconosciuto il mio impegno nel valorizzare lo sport e i giovani"

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, si è svolta ieri pomeriggio, presso la Sala Bubbles del Country Sport di Avellino, la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive agli atleti e alle società irpine meritevoli che si sono distinte dell’arco delle ultime stagioni agonistiche. Presenti, oltre al Delegato del Coni di Avellino, Giuseppe Saviano, anche il Presidente del Coni Campania Sergio Roncelli ed il riferimento regionale del Coni, Cosimo Sibilia.

Tra i dirigenti insigniti della stella d’argento, il Maestro Alfonso Iuliano, delegato provinciale Fita e presidente dell’A.S.D. Taekwondo Avellino. Un’onorificenza che attesta ancora una volta (nel 2012 aveva già ricevuto la stella di bronzo, ndr), di fronte a tutto il mondo sportivo irpino e campano, il merito di Iuliano, il quale ogni giorno, da oltre 20 anni, lavora per far crescere questa disciplina, diffondendola con passione e dedizione.

«Dopo il bronzo, ecco l’argento – dichiara Iuliano – Per me è una grande soddisfazione, perché viene riconosciuto il mio impegno nel valorizzare lo sport e i giovani. Come delegato Fita sono davvero orgoglioso di questo risultato, conseguito anche grazie al lavoro di tutto il mio staff e alla struttura d’avanguardia che ospita da anni la nostra attività, il Country Sport. Qui abbiamo realizzato importanti eventi federali che hanno contribuito a far conoscere il Taekwondo anche fuori i confini provinciali. Eventi che speriamo di riprendere al più presto. Sono stati due anni difficili per tutti, ma siamo pronti a ripartire per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi».